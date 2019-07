Ministrul de Externe l-a primit pe ambasadorul estonian, la incheierea misiunii in tara noastra

Radu Mazăre s-a căsătorit în penitenciar cu Roxana, logodnica sa. La ieșirea din penitenciar, Roxana a spus că acesta este extrem de supărat din cauza faptului că are de executat 9 ani de pușcărie pentru ceea ce consideră a fi o nedreptate.

Sase membri prezumati ai unui grup infractional finlandez implicati in traficul de fiinte umane "in scopul exploatarii sexuale" au fost arestati in urma unei actiuni de cooperare internationala a politiilor din mai multe tari, care au confiscat active de aproape trei milioane de euro, a anuntat miercuri Europol, relateaza AFP.