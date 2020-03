Ministrul de Finanțe anunța o Ordonanța de urgența care permite amanarea ratelor la banci

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a anunţat la Digi24 că în şedinţa de Guvern de joi va fi adoptată o ordonanţă de urgenţă care va permite companiilor şi persoanelor fizice care au de suferit, financiar, din cauza coronavirusului, să primească o amânare a plăţii ratelor la bănci. „Este o decizie a Asociaţiei Europene a Băncilor. Este The post Ministrul de Finanțe anunță o Ordonanță de urgență care permite amânarea ratelor la bănci appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.