Ministrul de Finanțe DEZVALUIE: 'Romania a fost condusa dupa doua bugete! Metoda a fost folosita de Al Capone'

Ministrul de Finante, Florin Citu, a declarat, joi, că economia României a fost condusă după două bugete, un buget care nu a fost asumat nici de premier, nici de fostul ministru de Finante, și alt buget prin care se dădeau bani către baronii locali. Acesta a anunțat că va sesiza organele de specialitate pentru a verifica cu privire la acest aspect.

"Situatia reala din economie. Am avut o saptamana in care m am uitat care e situatia reala. Am avut discutii cu partenerii externi, cu Comisia Europeana. Ca o prima concluzie. Au fost depasite si cele mai pesimiste asteptari ale mele. Situatia reala nu era cunoscuta nici de partenerii internationali. Concluzia e ca Romania, in ultimii 3 ani de zile, economia Romaniei, de fapt, a fost condusa dupa 2 bugete. A fost un buget prezentat in Parlament, care nu a fost asumat nici de premier, nici de ministrul de Finante. Si a existat al doilea buget pentru finantarea baronilor locali. Metoda a fost folosita de Al Capone, buget pentru fisc si pentru el.

Eu sunt mai nou in politica. Apar doua intrebari. Ce facem cu acest jaf si cu impartire? Cei care au impartit acest jaf trebuie sa plateasca sau sa platesca doar cei care au beneficiat de jaf. O sa sesizez organele de specialitate", a declarat Ministrul de Finante.