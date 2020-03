Ministrul de Finanțe, dupa ce PSD-iștii s-au abținut de la vot in cazul lui: Am discutat cu ei

Ministrul propus al Finanțelor, Lucian Heiuș, susține că cei de la PSD s-au abținut la vot și nu i-au dat aviz negativ în comisie pentru că au colaborat în ultimii 3 ani pe diverse proiecte și au știut pe cine au în față.

”Cred că este un rezultat al activității pe care am avut-o în Comisia de Buget Finanțe. Recunosc că am lucrat foarte bine, chiar dacă punctele noastre de vedere nu au coincis, dar mereu am discutat cu cei de la PSD pe probleme, pe soluții.”, a spus Lucian Heiuș.