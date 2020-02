Ministrul de Finanței Florin Cițu a declarat ca deficitul bugetar va fi redus gradual, astfel incat acesta va ajunge in 2021 sub 3% din PIB

Ministrul de Finanței Florin Cîțu a declarat, luni, că deficitul bugetar va fi redus gradual, astfel încât acesta va ajunge în 2021 sub 3% din PIB, anunță MEDIAFAX.

„Trecerea de la o politică fiscală prociclică către una neutră în cotextul în care economia globală este în încetinire poate avea consecinţe negative dacă faci mult prea repede lucrul ăsta, poate avea consecinţe negative pentru creşterea economică internă. Am ales un ritm gradual de reducere. Dacă vom avea anul acesta rezultate aşa cum am avut în ianuarie, veţi vedea că deficitul va scădea sub 3,6% anul ăsta şi va reveni sub3% anul viitor”, a explicat Florin Cîțu, luni la audierea în comisiile reunite pentru buget ale Parlamentului.

Ulterior audierii, aleșii din comisiile parlamentare reunite i-au dat aviz negativ lui Florin Cîțu.

Liberalul anunţa săptămâna trecută că România nu mai poate evita intrarea în procedura de deficit excesiv. Ministrul desemnat al Finanţelor a spus că Executivul european va declanşa procedura cel mai devreme în luna martie.

