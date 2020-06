Ministrul de Finante sustine ca este atacat prin stiri false de un politician si prietenii lui: O gasca organizata de teroristi economici

Ministrul de Finante, Florin Citu, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca de cateva zile este atacat politic in mod "mizerabil" prin stiri false construite "in cel mai securistic mod", pentru ca refuza "sa arunce tara in aer", facand referire in acest sens la "o gasca organizata de teroristi economici", anume la "un politician care se ascunde dupa fustele nevestei" si un avocat care "profita de pe urma necazurilor unor oameni pentru a face bani".