Ministrul de interne Carmen Dan face apel la consecvența in PSD

Ministrul de Interne, Carmen Dan a declarat, vineri, după şedinţa Comitetului Executiv al PSD, că este important ca partidul să dea dovadă de ”unitate şi consecvenţă”. ”A fost o şedinţă în care absolut toată lumea şi-a spus punctul de vedere. Eu cred că este important ca acest partid să dea dovadă de unitate şi de The post Ministrul de interne Carmen Dan face apel la consecvență în PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.