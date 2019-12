Ministrul de Interne da termen pana vineri seara Jandarmeriei Bucuresti sa desecretizeze convorbirile din 10 august 2018: Daca nu, consecintele vor fi pe masura

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune ca, pana vineri dupa-amiaza, convorbirile purtate de Jandarmeria Bucuresti in 10 august 2018, cand a avut loc protestul care s-a soldat cu violente, nu au fost inca desecretizate, ministrul precizand ca in functie de motivele intarzierii sau amanarii se vor lua decizii "in consecinta".