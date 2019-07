Ministrul de interne, Nicolae Moga: Prioritatea zero este siguranta cetateanului

Ministrul de interne, Nicolae Moga, a spus că evenimentele din 10 august 2018 au fost nefericite şi cere ca niciun român să nu mai fie bătut de jandarmi, subliniind că nici forţele de ordine nu trebuie rănite de către cetăţenii răuvoitori. „Funcţia asta de ministru al Afacerilor Interne este o funcţie politică într-o structură militarizată. The post Ministrul de interne, Nicolae Moga: Prioritatea zero este siguranţa cetăţeanului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.