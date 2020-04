Ministrul de Interne: 'Primarii PSD starneau credincioșii sa asalteze bisericile. NU am vrut sa se ajunga la asta'

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat că atât președintele Klaus Iohannis, cât și premierul Ludovic Orban au fost de acord cu protocolul semnat cu Biserica Ortodoxă referitor la modul în care oamenii vor primi lumină în noaptea de Înviere, dar și la regulile de împărțire a Sfintelor Paști.

Vela a precizat că avea informații că primari PSD incitau oamenii să meargă în număr mare la biserică, motiv pentru care a decis să ia aceste măsuri, la propunerea Bisericii.

„E un fake news că e un scandal și lumea e nemulțumită. Președintele a fost de acrod cu acest lucru, la fel ca și prim-ministrul Orban. Aceste măsuri vreau să vă asigur că vin în sprijinul populației. Dacă nu am fi luată această decizie, în noaptea de înviere ieșeau mulți oameni și era imposibil să fie opriți de forțele de ordine. Plus că dacă am fi luat decizia de a îi opri am fi născut multe polemici între oameni și forțe de ordine. Oamenii n-ar fi înțeles, din credință că sunt Sfintele Paști s-ar fi dus la Biserică (...) Pentru sâmbătă sunt suficient de mulți cetățeni de bine din alte partide care vor să facă mici diversiuni care să ducă la un fel de 10 august, să stârnească credincioșii să asalteze bisericile. Eu nu am vrut să se ajungă la asta în care cetățenii stârniți de primari PSD-iști se duceau grămadă la biserică. Aveam informații în acest sens”, a declarat ministrul internelor, Marcel Vela, la Digi24.