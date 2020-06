Ministrul de Interne, replica pe noile masuri de relaxare: 'Euforia se simte in aer'. Mesaj și pentru parlamentari

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a vorbit despre relaxarea de după 15 iunie, dar și despre prelungirea stării de alertă. Întrebat dacă îi este teamă de creșterea numărului de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19, în această nouă etapă de relaxare, dar și dacă a observat o scădere a interesului oamenilor pentru măsurile de protecție, ministrul Marcel Vela a răspuns:

"Există o situație în care euforia, bucuria perioadei acesteia de distracție, de căldură, de vacanță se simte în aer, se simte în tot ceea ce vedem. Am văzut în același timp și foarte mulți cetățeni responsabili care poartă mască, care păstrează distanțarea socială...Oamenii au foarte multă responsabilitate pe care o apreciez ca atare, responsabilitate pe care am salutat-o și am apreciat-o și în perioada stării de urgență", a declarat Marcel Vela, la Digi24.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 74: ALERTĂ - SUNTEȚI PROȘTI!

În plus, ministrul de Interne a vorbit despre prelungirea stării de alertă de săptămâna viitoare.

"Sunt optimist, pentru că mă bazez în același timp și pe responsabilitatea parlamentarilor și politicienilor, pentru că dincolo de orice polemică, dincolo de orice contradicție politică sau parlamentară, cred că există un interes național: grija pentru sănătatea publică și pentru viitorul națiunii", a completat ministrul.