Ministrul de Interne va reinființa Poliția Animalelor, ca departament al MAI

Marcel Vela a anunțat, în cadrul unei emisiuni televizate, că proiectul de reformă al MAI, programat să fie fie finalizat la sfârșitul acestei luni, prevede și reînființarea Poliției Animalelor. Întrebat dacă din acest departament vor face parte polițiști sau și alți specialiști, de pildă veterinari, Marcel Vela a spus că vor fi analizate toate propunerile.