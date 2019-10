Ministrul demis al Economiei, Niculae Badalau, cere rezolvarea protestelor de la Salrom, care au reclamat ca nu și-au primit voucherele de vacanța

Ministrul demis al Economiei, Niculae Bădălău, solicită marți convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului de Administrație la Salrom pentru rezolvarea protestelor începute de minerii care au reclamat că nu și-au primit voucherele de vacanță, potrivit unui comunicat de presă.

În contextul în care Societatea Națională a Sării Salrom are ca acționar majoritar statul român, prin Ministerul Economiei, ministrul demis Niculae Bădălău a declarat: "Nemulțumirea angajaților salinelor din subordinea societății Salrom și implicit protestul față de neacordarea voucherelor de vacanță sunt complet justificate, pentru că acestea sunt prevăzute în bugetul pe anul 2019. În acest sens, găsesc inoportună decizia Consiliului de Administrație care a hotărât prin vot 4 la 1 ca acestea să nu se acorde. Orice încercare de dialog cu conducerea SNS pentru a debloca această situație s-a soldat cu un eșec. Președintele Consiliului de Administrație este singurul care a votat în favoarea acordării voucherelor. Din păcate, ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație, au dat vot negativ. În aceste condiții, având în vedere greva spontană declanșată la cinci sucursale din cadrul societății, cu riscul extinderii și la celelalte sucursale, am solicitat membrilor Consiliului de Administrație luarea măsurilor care se impun, în regim de maximă urgență, astfel încât acestea să conducă la stingerea conflictului și la preîntâmpinarea unor cheltuieli suplimentare, generate de perturbarea activității societății, raportat la contractele asumate. Solicit prin urmare, convocarea unei Sedințe Extraordinare a Consiliului de Administrație, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație și implicit comunicarea de urgență a soluțiilor adoptate, în scopul rezolvării situației create. Îmi exprim totodată, pe această cale, solidaritatea cu angajații salinelor în grevă, în speranța că situația se va rezolva în curând."

Un pachet de 49% din acțiunile Salrom sunt deținute de Fondul Proprietatea, ceea ce înseamnă că FP are doi reprezentanți din cele cinci locuri în Consiliul de Administrație al companiei naționale a sării.

Totodată, premierul demis Viorica Dancilă, candidat la alegerile prezidențiale, a discutat, tot marți, cu reprezentanții minerilor din Salina Ocna Dej.

"Am discutat cu minerii legat de voucherele de vacanță. Există o nemulțumire justificată, pentru că noi am prevăzut în bugetul pe anul acesta voucherele de vacanță pentru dânsii, dar în Consiliul de Administrație pare că au decis ca acestea să nu se mai acorde. Am vorbit cu ministrul Economiei, va avea o discuție astăzi cu conducerea Salrom pentru a debloca această situație", a spus Dancilă după o discuție purtată cu reprezentanții minerilor la Primaria Dej.