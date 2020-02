Ministrul demis al Finanțelor se lauda ca are aprobarea totala a FMI in ce privește reorganizarea ANAF

Ministrul demis al Finanţelor, Florin Cîţu, susţine că ceea ce s-a făcut în privinţa reorganizării Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este susţinut aproape în totalitate de echipa Fondului Monetar Internaţional, a cărei evaluare arată că mergem în direcţia corectă.

"Am demarat reorganizarea ANAF, care a trecut printr-o Ordonanţă de Urgenţă. Echipe ale Fondului Monetar şi ale ANAF s-au uitat la această reorganizare şi vă spun că ce am făcut noi este susţinut aproape în totalitate de cei de la FMI. Fără să discutăm înainte cu ei, evaluarea lor arată că mergem în direcţia corectă. Şi vor mai fi câteva lucruri din această evaluare. Deci mergem în direcţia corectă cu reorganizarea ANAF. Bineînţeles, informatizarea ANAF este ceea ce eu doresc foarte mult în acest an. Nu pentru mine, pentru români, pentru a scăpa de cozi, de dosare cu şină, de formulare făcute cu pixul şi aşa mai departe. Totul trebuie făcut printr-o aplicaţie, pe telefon să poţi să îţi vezi datoriile la ANAF, să plăteşti datoriile la ANAF", a declarat Cîţu într-un interviu pentru Realitatea Plus.O echipă de la Fondul Monetar Internaţional a venit în România în ianuarie pentru a evalua modul de colectare, Codul fiscal şi a da soluţii.