Ministrul Dezvoltarii, atac EXPLOZIV la protestatarii anti-PSD: Rar am vazut așa autoinjosire

Ministrul Dezvoltării, Daniel Suciu, lansează un atac virulent la adresa protestatarilor anti-PSD. El susține că aceștia se autoînjosesc prin mesajele transmise.

“Mi-a venit să plâng când am văzut la televizor batjocura”- lelea Maria, 76 de ani din satul Măluț. Pentru cei care-și trec ca supremă educație “școala vieții”, pentru tinerele școlite care-și inscripționează pe tricouri mesaje de pe plăcuțe de inmatriculare, într-un demers autoînjositor rar întâlnit, pentru aceia care cred că a-i batjocori pe cei mai bătrâni dintre noi este un semn de civilizație și bună creștere, nu am decât dispreț și milă. Acești oameni există, bătrânețile lor sunt în mijlocul nostru, nu aveți cum să-i dați la o parte. Vă lipsește exact ceea ce ei și-au dorit pentru generația voastră, adică bun simț și să nu-i judecați pentru că au ajuns vârsta asta. Vă rușinați de năframele de-o viață ale bunicilor, de cizmele de gumă, credeți că dacă ei stau pe-o bancă trudiți după o viață de muncă vă sunt inferiori pentru că voi știți înjura pe FB sau pe străzi și nu votează ca voi. Ați pus printr-o poză în genunchi o întreagă generație și pentru asta nu cred că există iertare!România educată la care vă raportați voi este o impostură, atâta timp cât nu înțelegeți că în democrație oamenii au dreptul să voteze cu cine vor iar scuipații și ura nu vă vor face mai dezirabili. Pentru cei care au nevoie de confirmări, Maria, Ilie, Liviu, Anica, Valerica, Verginica și Ana din Măluț v-ar spune asta. Dar am de-un leu speranță...că vă interesează.”, scrie Daniel Suciu.