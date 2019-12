Ministrul Dezvoltarii da carțile pe fața privind cazul lui Alexandru Cumpanașu: 'Am inaintat dosarul catre DNA'

Ion Ștefan, ministrul Dezvoltării, a precizat, miercuri seară, că a înaintat către DNA proiectul din timpul guvernării PSD în care a fost implicat Alexandru Cumpănașu în guvernarea PSD, pentru care ministerul a plătit 1,4 milioane de lei în schimbul a „10 hârtii”.

„Proiectul despre care discutăm a fost semnat în perioada PSD - Dragnea - Shhaideh. Aș vrea să îi întreb pe telespectatori și pe cei care au acceptat. Am plătit 1,4 milioane de lei pentru 10 hârtii. Atât am primit noi. Am întrebat-o chiar în această seară pe colega din minister, „domne, dacă ar fi banii tăi, ai lua un credit de la bancă, te-ar lăsa inima să dai 1,4 milioane de lei pentru un studiu?”. Am înaintat dosarul către DNA”, a afirmat Ion Ștefan, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Alexandru Cumpănaşu a fost pus sub acuzare de DNA Constanța pentru furnizare de date false într-un proiect cu fonduri europene derulat de SNSPA.