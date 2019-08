Ministrul Dezvoltarii, reactie dupa demersul Avocatului Poporului: Atacul la CCR a Codului Administrati e o pozitionare politica

Daniel Suciu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gestul Avocatului Poporului, Renate Weber, de a ataca la Curtea Constitutionala noul Cod Administrativ starneste revolta vicepremierului Daniel Suciu, ministru al Dezvoltarii. Acesta sustine ca ALDE actioneaza prin Weber pentru a se pozitiona politic, in conditiile in care la adoptarea Codului Administrativ ministrii ALDE nu s-au opus. "Ieri, ALDE iese de la guvernare, azi ALDE ataca la CCR Codul Administrativ. E simplu, pozitionare politica, nimic altceva. Raportul avocatului poporului in cazul "Caracal": Ce concluzii trage Renate Weber Codul Administrativ a fost adoptat cu semnaturile tuturor membrilor cabinetului, inclusiv ministri ALDE, sustinut de toate structurile profesionale, asoc ...