Ministrul Economiei anunța ca Romania a dat lovitura: Am intrat in clubul țarilor independente energetic

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a anunțat vineri că România a intrat în „clubul țărilor cu adevărat independente” după acordul Transgaz - Black Sea Oil&Gas pentru exploatarea resurselor din Marea Neagră.

„Am dovedit tuturor celor care se îndoiau de noi în ceea ce privește gazele din off-shore că se înșală!

Tuturor celor care s-au îndoit de proiectul gazelor din off-shore, și nu au fost deloc puțini, Guvernul României, Transgaz, și concesionarii de perimetre off-shore le-au dovedit, astăzi, la Corbu, că se înșală. Nu mă bucur că s-au înșelat ei, mă bucur că am avut dreptate noi.

Putem spune, fără să exagerăm cu nimic, că astăzi, a început valorificarea resurselor din off-shore, chiar dacă mai sunt câteva luni bune până când conductele să fie gata și până când sondele să înceapă să pompeze. Deci, putem afirma că, de astăzi viitorul României arată cu totul și cu totul diferit, pentru că intrăm într-o nouă etapă de dezvoltare și intrăm în clubul țărilor cu adevărat #independente #energetic. Este o onoare și un privilegiu pentru noi, ca țară, ca societate. Iar pentru mine, ca ministru, este o bucurie să pot asista la o asemenea premieră istorică.

Transgaz, operatorul național de sistem pentru transportul de gaze naturale, și Black Sea Oil&Gas, compania care desfăşoară operaţiuni de explorare, dezvoltare şi exploatare a resurselor convenţionale de ţiţei şi gaze naturale și al cărui portofoliu este alcătuit din concesiunea perimetrelor XV Midia şi XIII Pelican, Zona de Apă de Mică Adâncime situate în platforma continentală a Mării Negre, în care compania deţine o participaţie de 70% şi calitatea de operator, au semnat, astăzi la Corbu, în județul Constanța, ordinul de începere a lucrărilor pentru preluarea gazelor din off-shore în sistemul național de transport.

De ce este important acest eveniment? Pentru că doar acest proiect va acoperi 10% din necesarul anual de gaze naturale al României, și reprezintă o contribuție importantă atât la nivel național, cât și pentru dezvoltarea economică şi socială a comunităților locale. Este rezultatul unei investiţii care, până în acest moment, s-a ridicat la suma de 200 milioane de dolari, iar alte 400 de milioane urmează să fie investite de Black Sea Oil & Gas până la finalizarea construcţiei.

Este o dovadă a faptului că atunci când am propus un Program de Guvernare orientat pe dezvoltare și creștere, folosind în mod inteligent și responsabil resursele naturale ale României, am avut dreptate să pariem pe gazele din off-shore. Este și o dovadă a faptului că atunci când am spus că România poate să depășească paradigma creșterii mici, mărunte, de 2-3%, am avut dreptate să pariem pe marile investiții, care deja dau roade și care vor da rezultate și mai bune pe viitor. Dar cel mai important, este o dovadă a faptului că atunci când am avut curajul să propunem o politică economică națională corectă și demnă, orientată către beneficiile economiei naționale, am avut, pur și simplu, dreptate.

Investitorii cu intenții serioase și responsabile nu s-au speriat și au rămas alături de noi, chiar dacă vâltorile politice nu au fost ușor de gestionat nici de către ei. Concesionarii de perimetre off-shore, cei care investesc în mod real în viitorul țării noastre, au fost și vor fi partenerii noștri. Drumul alături de ei a fost lung, până acum, și, uneori, anevoios, a inclus nenumărate discuții despre obstacole legislative, economice sau financiare, dar atunci când seriozitatea și bunele-intenții pe termen lung au prevalat, toate obstacolele au fost depășite de succes.

Pe scurt, am dovedit că se poate! Noi, PSD, nu ne-am îndoit niciodată de asta, sper că de-acum încolo vor avea încredere în noi și toți cei care s-au îndoit în legătură cu subiectul gazelor din off-shore!”, a scris ministrul Economiei, pe Facebook.