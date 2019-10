Ministrul Economiei, critici dure pentru programul de guvernare al PNL: pare o scrisoare de intenție

Ministrul interimar al Economiei, Niculae Bădălău, susține că programul de guvernare al PNL întrerupe o serie de programe aplicate de PSD și îl califică drept ”o scrisoare de intenție”.

”Documentul prezentat de către PNL nu poate fi calificat ca fiind un Program de guvernare. În cel mai bun caz, poate fi acceptat ca o Scrisoare de intenție.

Iată argumentele :

a. Documentului îi lipsesc principalele atribute necesare obligatoriu unui Program de guvernare: 1) lipsa obiectivul strategic, ce se dorește să se obțină pentru țară în perioada guvernării ( ex: ridicarea nivelului de trai; obținerea unui loc mai bun în ierarhia UE; limitarea emigrării forței de muncă, etc). Sunt prezentate o înșiruire de intenții și dorințe fără a fi cuprinse într-un concept unitar de guvernare.

2) lipsa calendarului de aplicare a măsurilor preconizate.

3) lipsa prioritizării și eșalonării măsurilor, lipsa totală a explicațiilor privind modul și posibilitatea de bugetare a măsurilor.

b. Documentul nu poate fi acceptat ca Program de guvernare și pentru că nu este corelat cu obligativitatea respectării obiectivelor economice și sociale generate de poziția României ca membru aderat la Uniunea Europeană. Se preconizează măsuri devenite utopice ca urmare a faptului că nu se ține seama de efectele politicilor europene cum ar fi limitele impuse de imposibilitatea stimulării prin ajutor de stat, atragerea de investiții din zone extracomunitare, prioritar din China ; revizuirea legii offshore, etc

c. Documentul nu poate fi acceptat ca Program de guvernare deoarece îi lipsesc în totalitate elementele de susținere ( cel puțin de explicare) a unor măsuri care, în baza unei primare și simple analize economice , au mai multe efecte negative decât pozitive. Un adevărat program de guvernare nu ar putea să nu se bazeze pe un serios studiu de impact atunci când trece la reducerea numărului de ministere. Ar fi trebuit explicate măcar următoarele : principiile comasării atât din punct de vedere instituțional cât și adminisrativ ( ex: în baza cărui principiu se desființează ministerul turismului atâta timp cât această ramură trebuie rapid dezvoltată fiind considerată una dintre cele mai importante pentru echilibrarea contului curent) ; cum se rezolvă problema personalului fără creșterea șomajului și a tensiunilor sociale ; cum se va realiza conectarea unor noi structuri guvernamentale la structura instituțională a Comisiei Europene ; cum se va realiza încadrarea rapidă a ordonatorilor de credite în noul buget și în respectarea legii fiscale, etc.

Documentul PNL un exemplu de ignoranță și amatorism în domeniul industriei.

În totalitatea lui, Documentul PNL se evidențiază prin ignoranță și amatorism realizând o înșiruire de truisme și afirmații fără susținere, posibil de vehiculat în talkshow-uri televizate dar nicicum demne de ceea ce se vrea un Program de guvernare.

Exemplul cel mai scandalos în acest sens este capitolul dedicat ”măsurilor prioritare în industrie”. Astfel, cele patru ”măsuri” : implementarea prevederilor legilației privind guvernanța corporativă; proiectul de realizare a ciclului integrat de producție ( minereu de cupru-produs finit); realizarea de parteneriate cu companii din țările NATO; reorganizarea Companiei Naționale Romarm, cuprinse în document sunt deja realizate sau în curs de realizate la Ministerul Economiei.”, arată Niculae Bădălău.