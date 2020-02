Ministrul Economiei, despre Gabriela Firea: Acuza de cateva zile sabotaje inchipuite

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, acuza de cateva zile "sabotaje inchipuite", crezand ca bucurestenii nu vad realitatea orasului lor, in conditiile in care infrastructura Termoenergetica cedeaza in fiecare zi, pentru ca "nu a facut nimic", a transmis, marti, ministrul Economiei, Virgil Popescu.