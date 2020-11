Ministrul Economiei, diagnosticat cu Covid, inainte de a pleca in delegație cu premierul in Israel

Ministrul Economiei, Virgil Popescu anunţă luni, într-o postare pe Facebook, că a fost diagnosticat cu COVID-19. ”Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu ”iartă””, a precizat el. Executivul a transmis că membrii Cabinetului nu se încadrează în definiţia contacţilor direcţi, iar cei care fac parte din delegaţia care îl va însoţi […] The post Ministrul Economiei, diagnosticat cu Covid, înainte de a pleca în delegație cu premierul în Israel appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.