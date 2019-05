Ministrul Economiei, Niculae Badalau, prezideaza reuniunea informala a ministrilor responsabili pentru Competitivitate

Ministrul român al Economiei, Niculae Bădălău, prezidează vineri reuniunea informală a miniştrilor responsabili pentru Competitivitate (COMPET), secţiunea Piaţă Internă şi Industrie, eveniment care se desfăşoară la Bucureşti, la Palatul Parlamentului.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, la reuniune vor participa miniştrii responsabili pentru economie, industrie, piaţă internă şi IMM-uri din cele 28 de state membre UE şi din două state membre ale Asociaţiei Europene ale Liberului Schimb (Elveţia şi Norvegia). Comisia Europeană va fi reprezentată de Elzbieta Bienkowska, comisar european responsabil pentru Piaţă Internă, Industrie, Antreprenoriat şi IMM-uri."Piaţa internă contribuie decisiv la creşterea competitivităţii globale a Uniunii Europene, aspect care implică, printre altele necesitatea relaţionării acesteia cu alte politici ale Uniunii Europene şi adaptării la noile dezvoltări şi provocări. Totodată, piaţa internă este o responsabilitate comună a Comisiei Europene şi a statelor membre, iar consolidarea ei este una din priorităţile sectoriale ale Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, care numără printre obiectivele sale piaţa internă şi industria. În acest sens, subiectele aflate în programul reuniunii de lucru al Consiliului informal COMPET - secţiunea piaţa internă şi industrie, sunt corelate cu priorităţile Preşedinţiei", se spune în comunicatul Ministerului Economiei.Pe agenda discuţiilor în cadrul Consiliului informal COMPET se află antreprenoriatul, IMM-urile şi companiile de tip start-up şi scale-up, dar şi contribuţia acestora la competitivitatea UE."Actul pentru micile afaceri pentru Europa - Small Business Act for Europe, cadrul general de politică al UE pentru întreprinderile mici şi mijlocii, adoptat în iunie 2008 şi revizuit în februarie 2011, vizează îmbunătăţirea antreprenoriatului în Europa, simplificarea cadrului de reglementare şi a politicii pentru IMM-uri şi eliminarea barierelor rămase în calea dezvoltării lor.Principalele priorităţi ale acestei politici sunt promovarea antreprenoriatului, reducerea sarcinii de reglementare, accesul la finanţare şi accesul la pieţe şi internaţionalizarea. Revizuirea acestei politici în 2011 a urmărit să reflecte punerea în aplicare a Small Business Act şi să o integreze cu Strategia Europa 2020", se menţionează în comunicat.Planul de Acţiune pentru Antreprenoriatul European 2020 adoptat în baza Small Business Act are ca obiectiv să contribuie la relansarea spiritului antreprenorial în Europa.Companiile de tip start-up şi scale-up, bazate pe tehnologie şi orientate către creştere sunt deosebit de importante pentru atingerea obiectivelor Planului de Acţiune, susţin reprezentanţii ministerului.Miniştrii COMPET vor reflecta asupra viitoarelor politici pentru stimularea spiritului antreprenorial şi asupra contribuţiei IMM-urilor şi a companiilor de tip start-up şi scale-up la competitivitatea industriei europene.De asemenea, discuţiile se vor axa şi pe foaia de parcurs a industriilor europene energo-intensive, în condiţiile în care industria este un factor cheie pentru creşterea economică a UE. Menţinerea unei puternice baze industriale în UE este o condiţie preliminară pentru competitivitatea economiei europene. Protejarea viitorului industriei în Europa a fost puternic evidenţiată de statele membre şi de industrie, care au solicitat o abordare holistică a politicii industriale, se arată în comunicat."Este important ca politica industrială şi politicile privind clima/energia să fie abordate unitar şi să fie creat un cadru de acţiune adecvat pentru a permite tranziţia către o economie cu emisii reduse de carbon. Această transformare industrială nu este o sarcină uşoară. Majoritatea companiilor energo-intensive sunt internaţionale, produsele lor fiind tranzacţionate la nivel global. Cadrul legislativ trebuie să fie previzibil şi de încredere, permiţând industriei să îşi pregătească investiţii semnificative în tehnologiile cu emisii scăzute, astfel încât inovarea şi investiţiile în acest domeniu să aibă loc în primul rând în Europa şi să se propage la nivel global", subliniază reprezentanţii ME.Miniştrii COMPET vor mai discuta vineri despre interacţiunea dintre viitoarea politică industrială europeană şi viziunea strategică europeană pe termen lung pentru o economie neutră din punct de vedere al impactului asupra climei, pentru a asigura competitivitatea industriei europene.În ceea ce priveşte modul cum va arăta piaţa internă în următorul deceniu - cadrul de reglementare şi implementare, documentul ME menţionează că în martie 2019 Consiliul European a oferit orientări politice privind piaţa unică şi industria şi a subliniat că o bază economică puternică este de o importanţă esenţială pentru prosperitatea şi competitivitatea Europei şi pentru rolul său pe scena mondială.Totodată, a fost solicitată o abordare integrată care să conecteze toate politicile şi dimensiunile relevante, inclusiv aprofundarea pieţei unice şi o politică industrială puternică a UE."O piaţă internă puternică, profundă şi funcţională este piatra de hotar pentru o bază industrială europeană puternică, durabilă şi competitivă, contribuind la succesul acesteia la nivel global. Piaţa internă ajută la integrarea şi dezvoltarea lanţurilor valorice europene asigurând ca industria şi serviciile asociate acesteia să rămână localizate în Europa. Piaţa internă are o importanţă crucială pentru IMM-uri, oferindu-le oportunităţi de dezvoltare, integrarea în lanţuri valorice şi condiţii de creştere", subliniază reprezentaţii ministerului.Cei 25 de ani de funcţionare a Pieţei interne au dovedit că aceasta este cel mai bun activ al Uniunii Europene pentru creştere şi inovare şi pentru atragerea investiţiilor.Punerea în aplicare a cadrului de reglementare aferent Pieţei interne este deosebit de important pentru funcţionarea acesteia.Potrivit sursei citate, adoptarea recentă a pachetului legislativ privind recunoaşterea mutuală şi supravegherea pieţei şi conformarea produselor va contribui în mod eficient la adâncirea Pieţei interne, aducând beneficii cetăţenilor şi companiilor.Miniştrii COMPET vor discuta şi despre măsurile pe care le consideră necesare pentru optimizarea punerii în aplicare a regulilor Pieţei interne pentru a contribui la competitivitatea industriei europene şi la dezvoltarea lanţurilor valorice.