Ministrul Educației a renunțat la declarația pe propria raspundere, data de parinți, pentru a trimite copiii la școala

Ministerul Educației a renunțat la ideea ca părinții să completeze o declarație pe proprie răspundere atunci când își trimit copiii la școală, un document prin care ar fi trebuit să își asume că nu au simptome de boală și că elevii nu au intrat în contact cu persoane infectate cu SARS-CoV-2. „I-am solicitat domnului ministru […]