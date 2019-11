Ministrul Educației anunța TERMEN FULGER - Cand va fi gata raportul privind taierea hartiilor din Educație

Monica Anisie, ministru al Educației, a anunțat, duminică, la o întâlnire cu elevii și studenții, că a înființat o comisie care va analiza „tăierea hârtiilor” și în două săptămâni va avea un raport. Anisie consideră că timpul în care dascălul stă „îngropat în hârtii” poate fi redat elevilor, conform Mediafax.

Monica Anisie a declarat, duminică, la o întâlnire cu Consiliul Național al Elevilor și cu studenții din ANOSR, că a înființat o comisie care va decide „tăierea hârtiilor” care îngreunează munca dascălilor, astfel încât timpul să fie redat elevilor.

„De curând, am dat o decizie în ceea ce privește tăierea hârtiilor din sistemul de educație preuniversitar. Am spus și mă repet: voi lua întotdeauna o decizie punându-mi întâi întrebarea: Mi-am pus această întrebare și am aflat răspunsul: îngroparea profesorului în acele hârtii de acum înseamnă că nu poate să vă acorde vouă tot timpul necesar pentru predare-învățare-evaluare. Și am răspunsul prin decizia de a constitui la nivelul Ministerului o comisie în care să apară atât profesori de la catedră, cât și persoane care cer acele hârtii, să vedem până la urmă la ce decizie vor ajunge cei din comisie”, a spus Anisie.

Ministrul a mai spus că va avea raportul pe această chestiune în termen de două săptămâni.

„În două săptămâni să am raportul și, prin consultare publică, să eliminăm tot ceea ce este în plus, tot ceea ce îl împovărează pe profesor și nu îl lasă să vă acorde atenția cuvenită”, a mai spus ministrul.

Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat, de vineri, că a semnat un ordin prin care să se „taie hârtiile” care îngreunează munca dascălilor, astfel încât activitatea lor să fie centrată pe elev.

„Dragi colegi educatori, învățători, profesori, vă informez că am semnat ordinul prin care vreau ca munca dumneavoastră să fie eficientă și centrată pe elev! O comisie alcătuită din persoane din toate mediile educaționale va „tăia hârtiile" care vă îngreunează munca!”, a scris ministrul Educației, Monica Anisie, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul le-a recomandat profesorilor să îi transmită prin e-mail toate problemele identificate în desfășurarea activității lor.