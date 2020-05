Ministrul Educației crede ca 250.000 de elevi nu pot participa la cursurile on-line

Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, duminică, într-o emisiune TV, că potrivit unei estimări preliminare, aproximativ 250.000 de elevi din România nu au acum acces la tehnologie și, deci, nu pot desfășura cursuri online, scrie stiripesurse.ro. Ministrul afirmă că pentru acești elevi, școlile și inspectoratele trebuie să găsească alte soluții până la încheierea anului școlar, […] The post Ministrul Educației crede că 250.000 de elevi nu pot participa la cursurile on-line appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.