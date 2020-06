Ministrul Educației RECUNOAȘTE ca școala NU se poate relua in Romania, pana la finalul pandemiei: Infrastructura NU permite

Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat că infrastructura școlară din România nu permite punerea în aplicare a normelor legate de distanțarea socială de doi metri necesară pentru evitarea infectării cu coronavirus.

"Trebuie să ne gândim cum anume am putea pune în practică o astfel de situaţie, noi ar trebui să privim şi către celelalte state, cum anume au reuşit să realizeze acest lucru. După ce vom încheia cu examenele naţionale trebuie deja să gândim scenariul pentru noul an şcolar şi de aceea, în funcţie de evoluţia epidemiologică la nivelul ţării noastre, va trebui să gândim măsurile cele mai bune pentru elevi şi pentru profesori şi aici includem şi această distanţare fizică. Este adevărat, infrastructura şcolară la acest moment nu oferă posibilitatea distanţării (...) şi de aceea trebuie să ne gândim cum anume am putea pune în practică o astfel de situaţie, dar trebuie să vă spun că noi ar trebui să privim şi către celelalte state, cum anume au reuşit să realizeze acest lucru şi de aceea la următoarea videoconferinţă pe care o voi avea cu miniştrii Educaţiei voi prezenta şi câteva dintre propunerile pe care le are România, dar voi asculta şi propunerile pe care le au ceilalţi miniştri", a declarat Anisie, conform România Tv.