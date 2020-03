Ministrul Educatiei, Monica Anisie a facut o postare pe Facebook prin care a anuntat pe toata lumea ca in scurt timp va o decizie in legatura cu reinceperea anului scolar si examenele nationale.

Ministrul Educatiei anunt despre reinceperea scolii si examenele nationale

Ministrul a tinut sa precizeze ca exista multe stiri false in spatiul public si le recomanda tuturor elevilor si parintilor sa se informeze numai din surse oficiale si sigure. Ea a andemnat pe toata lumea sa aiba incredere ca in scurt timp vor veni vesti oficiale despre anul scolar.

„In zilele acestea, mai mult decat oricand, ar trebui sa fim mai buni, mai atenti si mai intelepti si sa nu credem orice stire falsa!!! Dragi elevi si studenti, stimati colegi, fiti atenti ca in spatiul public circula tot felul de stiri false! Nu va lasati manipulati si informati-va din surse oficiale! Va rog sa aveti incredere ca, in scurt timp, MEC va transmite ceea ce se va intampla cu examenele nationale, cand vom putea relua cursurile si care vor fi deciziile cu privire la sustinerea licentei/dizertatiei/titularizarii/examenelor pentru gradele didactice etc”, mentioneaza ministrul Monica Anisie in mesajul sau, citat de Agerpres.

Ministrul subliniaza ca toate aceste decizii privind reinceperea scolii si examenele nationale pentru urmatoarea perioada „depind de evolutia pandemiei de COVID-19„.

„Cum bine se stie, toate acestea depind de evolutia pandemiei cu COVID-19!! Va propun sa ne asiguram ca suntem in siguranta si sanatosi!”, a mai adaugat ministrul Monica Anisie.

