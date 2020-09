Ministrul Educatiei anunta aparitia unor cazuri de coronavirus la o scoala si o gradinita din Capitala

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a anunţat duminică apariţia unor cazuri de coronavirus la două unităţi de învăţământ din Capitală - Şcoala Centrală şi Grădiniţa "Zâna Florilor". "Sunt două unităţi de învăţământ. Este vorba de Şcoala Centrală şi Grădiniţa 'Zâna Florilor'. (...) Au solicitat prin decizia Consiliului de Administraţie, decizie transmisă deja la Inspectoratul Şcolar, astăzi, şi aşteptăm să se întrunească Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă pentru a se da şi hotărârea pentru scenariul roşu în aceste cazuri. (...) La acea grădiniţă (Zâna Florilor - n.r.) aşteptăm definitivarea anchetei Direcţiei de Sănătate Publică pentru că s-a anunţat abia aseară", a spus Anisie. Monica Anisie a participat duminică la o şedinţă la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, pentru a analiza situaţia fiecărei unităţi şcolare. "Am venit la Inspectoratul Şcolar, am avut o întâlnire şi ieri cu domnul inspector general şcolar şi câţiva inspectori de sector. De asemenea, a fost prezent şi domnul prefect şi doamna director de la Direcţia de Sănătate Publică. Au făcut o analiză, au reevaluat fiecare unitate de învăţământ în parte şi, astăzi, înţeleg că domnul prefect va realiza Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă. Se va întruni şi acolo vor fi luate decizii. Astăzi, la Inspectoratul Şcolar nu am făcut altceva decât să discut cu colegii mei fiecare situaţie în parte şi să vedem cum putem să ajutăm. În aceste momente, trebuie să înţelegem cu toţii că este important să punem umărul în aşa fel încât elevii, profesorii şi tot personalul din unitatea de învăţământ să fie în siguranţă, să rămânem cu toţii sănătoşi şi să păşim mâine cu încredere în spaţiul şcolii", a afirmat ministrul. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dãdârlat) Citeşte şi: Anisie: Suntem într-o dinamică; dacă se întâmplă ceva, trebuie să luăm decizii rapide