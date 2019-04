Ministrul Educatiei anunta masuri drastice din toamna! Mii de elevi sunt vizati

Ecaterina Andronescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multe locuri la scolile de meserii, mai putine la liceu. De la toamna, aproape 30 de mii de elevi nu vor mai prinde loc in clasa a noua, in colegii si liceele teoretice. In schimb, se vor putea indrepta spre scolile profesionale. Este masura drastica prin care Ministrul Educatiei vrea sa rezolve criza fortei de munca. Pentru ca nu mai avem specialisti, e nevoie ca de aer de absolventi care sa stie o meserie. Aproape 1.200 de clase a cate 25 de elevi. Atat inseamna cele 29.400 de locuri care ar urma sa dispara, din toamna. Copiii care nu vor prinde loc la colegii sau la liceele teoretice, in clasa a noua, au alte variante. Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei: Toti cei care sunt inmatric ...