Ministrul Educatiei: "Cel mai probabil, de marti vor fi suspendate cursurile fata in fata"

Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca elevii merg luni la scoala in Bucuresti si cel mai probabil de marti cursurile vor trece in sistem online, dupa ce incidenta COVID-19 in capitala anuntata in raportarea Grupului de Comunicare Strategica (GCS) a urcat, duminica, la 3,02 cazuri la mia de locuitori.