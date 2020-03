MINISTRUL EDUCATIEI da asigurari: Nu se pune problema inghetarii anului scolar

Desi vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca unul dintre scenariile existente in calcul in ceea ce priveste situatia anului scolar in curs este repetarea acestuia, ministrul Educatiei Monica Anisie neaga aceasta varianta.

In contextul pandemiei de coronavirus, toti elevii si parintii se intreaba ce se va intampla cu anul scolar. Ministrul Edcuatiei da asigurari ca anul scolar in curs nu se va ingheta:

„In acest moment, nu se ia in calcul repetarea anului scolar! Ministerul Educatiei lucreaza la mai multe scenarii, uitandu-se cu atentie si la ceea ce se intampla in cadrul sistemelor de invatamant din statele UE. Nu se pune problema inghetarii anului scolar! Lucram in acest moment la mai multe scenarii pe care le vom face publice in momentul in care vom avea o situatie clara cu privire la stare de urgenta in care ne aflam.’ a spus ministrul Monica Anisie, la Realitatea Plus.

Cu toate acestea, vicepremierul Raluca Turcan a enuntat trei scenarii de luat in calcul in contextual scolii in pandemie si anume: „Evaluarile au loc conform calendarului initial, evaluarile sunt decalate sau anul scolar va fi repetat”

