Ministrul Educatiei elimina notele de la sport, muzica, desen si religie

Ecaterina Andronescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In tara in care jumatate dintre copii au probleme cu greutatea si un sfert dintre ei sunt obezi, ministrul Educatiei vrea sa elimine notele de la ora de educatie fizica. La fel si la muzica, desen si religie. Profesorii ii cer Ecaterinei Andronescu sa nu faca inca o schimbare pentru ca asa va reduce si mai mult importanta acestor materii. Iar rezultatul nu poate fi decat negativ, spun cadrele didactice. Elevii vor lipsi mai des de la ore. Educatia fizica, muzica, desenul si religia ar putea sa fie cele patru materii la care elevii nu vor mai fi evaluati cu note de la 1 la 10. Propunerea Ministrului Educatiei aduce in locul notelor, calificative. Ministrul Educatiei considera ca notarea ele ...