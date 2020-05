Ministrul Educatiei: In fiecare unitate de invatamant un cadru medical va supraveghea participarea elevilor la cursurile pregatitoare si la examene

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat, marţi, că în fiecare unitate de învăţământ va exista un cadru medical care va supraveghea participarea elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a la cursurile de pregătire, dar şi procesul de examene naţionale. "Deja am emis un ordin de ministru comun cu Ministerul Sănătăţii care va fi publicat astăzi în Monitorul Oficial - pentru că s-a schimbat starea de urgenţă în stare de alertă, avem o lege nouă - (...) şi acolo sunt prevăzute toate măsurile prevenire şi de combatere a îmbolnăvirilor. Avem acolo prevăzut în mod clar care sunt responsabilităţile Ministerului Educaţiei, inspectoratelor şcolare, unităţilor de învăţământ şi direcţiilor de sănătate publică. Am discutat cu domnul ministru al Sănătăţii şi în fiecare unitate de învăţământ va exista un cadru medical care va supraveghea tot acest proces de revenire la cursurile de pregătire, dar şi procesul de examene naţionale", a spus Anisie, la TVR 1. Ministrul a precizat că participarea elevilor din clasele terminale la cursurile de pregătire este opţională. "Vom redeschide şcolile prin aceste cursuri de pregătire pentru elevii din clasele de a VIII-a şi a XII-a tocmai pentru că aceştia au nevoie în această perioadă de o revenire şi o reîntâlnire cu profesorii. (...) Revenirea la aceste cursuri este una opţională. Cred că trebuie elevul să se reobişnuiască cu spaţiul şcolii, dar să fie şi susţinut emoţional de profesori. (...) Odată cu revenirea la şcoală vom lua şi măsurile de siguranţă pentru că de aici am pornit de fapt, de la temerile pe care le au elevii sau părinţii. Această revenire este una opţională şi părintele este cel care evaluează starea de sănătate a copilului, dar şi ceea ce se află în familie, membrii familiei care ar putea fi în grupa de risc", a arătat Monica Anisie. Ea s-a declarat convinsă că profesorii vor fi atenţi şi la susţinerea emoţională a elevilor. Ministrul Educaţiei a precizat că în curând va apărea metodologia pentru admiterea la liceu, inclusiv pentru liceele vocaţionale. "Propunerile sunt multiple. Spre final s-a decis să existe în mare parte probe pe bază de portofoliu, depinde însă de fiecare tip vocaţional", a spus Anisie. Ea a menţionat că pentru la toamnă va exista un "plan de intervenţie", în contextul în care epidemiologii susţin că ar putea exista un al doilea val al pandemiei. "Am discutat în Ministerul Educaţiei cu specialiştii şi vom avea un plan de intervenţie atât la nivelul elevilor prin asigurarea cu dispozitive în aşa fel încât să aibă acces la învăţarea online, dar şi la nivelul profesorilor. Vom realiza formarea cadrelor didactice pentru a putea să predea în formatul acesta online. Nu toată lumea a fost pregătită pentru acest lucru în această perioadă, însă le mulţumesc tuturor pentru eforturile pe care le-au făcut pentru că şi-au dat seama cât de important să fie alături de elevi. (...) Pe lângă această formare a profesorilor venim şi cu o intervenţie atât pentru profesori cât şi pentru elevi - vom realiza ghiduri metodologice pentru fiecare disciplină în parte în aşa fel încât să-i ajutăm şi pe elevi şi pe profesori pentru a recupera tot ceea ce în această perioadă a semestrului al II-lea să spunem că nu s-a putut preda aşa cum şi-ar fi dorit fiecare dintre noi. Ne-am dori să continuăm proiectul în parteneriat cu Televiziunea Română, să-l extindem, şi în felul acesta să venim în sprijinul tuturor elevilor nu numai al elevilor de clasa a VIII-a sau a XII-a cum am avut acum aceste cursuri de pregătire pentru examenele naţionale", a detaliat ministrul Educaţiei. Ea a arătat că închiderea şcolilor în această perioadă a fost o decizie dificilă, dar necesară. "Vedem că România nu are un număr atât de mare de îmbolnăviri poate şi pentru că Guvernul a luat măsuri bune, la timp, în aşa fel încât să nu existe riscuri foarte mari", a mai spus Monica Anisie. AGERPRES / (A - autor: Florentina Peia, editor: Marius Frăţilă, editor online: Simona Aruştei)