Ministrul Educatiei Nationale, despre declaratiile preotului Vasile Raduca: ''Nu are ce cauta ca profesor intr-o universitate''

Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, s-a aratat "oripilata" de afirmatiile prodecanului Facultatii de Teologie, Vasile Raduca, referitoare la viol, afirmand ca acesta ''nu are ce cauta ca profesor intr-o universitate''. "Surprinzatoare si mai surprinzatoare din partea unui preot si mai surprinzatoare din partea unui profesor care preda morala. Ma oripileaza pur si simplu. Pe scurt, daca ma intrebati pe mine, eu v-as raspunde in mod transant: nu are ce cauta ca profesor intr-o universitate. Cu atat mai mult intr-o facultate de Teologie", a spus Ecaterina Andronescu. Ea a adaugat ca declaratiile i s-au parut "extrem de nepotrivite si de nea ...