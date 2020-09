Ministrul Educatiei: "Nu este obligatoriu sa vina cu avizul epidemiologic in prima zi de scoala"

Monica Anisie, ministrul Educatiei, a declarat sambata, 12 septembrie, ca avizul epidemiologic nu este obligatoriu acum deoarece numai daca elevul lipseste de la scoala trei zile, suferind de o boala, poate sa reintre in colectivitate pe baza documentului. In plus, a mai adaugat ministrul la B1TV, nici avizul epidemiologic, nici adeverinta pentru educatie fizica si sport nu trebuie sa fie predate in prima zi de scoala.