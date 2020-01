Ministrul Educatiei, precizari despre structura anului scolar

Data de 1 septembrie în 2020 ca începutul anului școlar pentru elevi ar presupune „să chemăm profesorii de pe 15 august”, susține ministrul Educației, care a explicat că anul școlar actual se termină pe 31 august 2020 și că nu ar fi suficient timp pentru pregătirea școlilor, astfel încât acestea să înceapă cursurile atât de devreme, scrie romaniatv.net. În emisiunea „Probleme la zi” de la Radio România Actualități, ministrul Educației Monica Anisie a mai declarat că „trebuie să ne gândim și la efortul pe care elevul îl depune” atunci când discutăm numărul de săptămâni, întrebată de moderatoare dacă cele 34 de săptămâni din structura anului școlar propusă în dezbatere nu sunt puține.Ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, a fost invitată la Radio România Actualități într-o emisiune împreună cu Marius Nistor, liderul Federației Sindicale „Spiru Haret”. Părerile celor doi au fost în permanență în acord, Nistor susținând că anul școlar nu poate începe la 1 septembrie decât dacă „elevii renunță la sesiunea a doua de Bacalaureat”.Atât Anisie cât și Nistor au adus argumente în favoarea structurii propuse în dezbatere publică de minister, cea care prevede ca anul școlar 2020-2021 va începe pe 14 septembrie (față de 9 septembrie anul acesta), vacanța intersemestrială va fi în ianuarie-februarie (vacanța de iarnă nu va mai fi intersemestrială).Legat de propunerea Consiliului Național al Elevilor, care a cerut începerea școlii pe 1 septembrie 2020 și terminarea ei pe 1 iunie 2021, Anisie a declarat că a vorbit cu reprezentanții organizației și că aceștia „au fost înțelegători” când le-a spus că nu se poate pune în aplicare structura propusă de ei."Ca în fiecare an, structura anului şcolar se aprobă prin ordin al ministrului, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne consultăm toate… sau toţi cei care suntem interesaţi de sistemul de educaţie şi aici vorbesc de partenerii noştrii sociali, de elevi, de profesori. Deci, trebuie să existe această consultare publică. Mai mult decât atât, vorbim despre transparenţă ori asta înseamnă şi transparenţă, că luăm decizii consultându-ne. Am spus de la începutul mandatului meu că nu voi lua o decizie fără să mă consult cu toţi cei care sunt implicaţi.Aţi pomenit de faptul că este greu să luăm o decizie cu privire la structura anului şcolar. Eu am spus: fiecare are câte o părere, dar noi vom ţine cont de ea, vom analiza toate propunerile pe care le-am primit în această perioadă de consultare publică. Analiza se va face şi în cadrul Comisiei de dialog social din cadrul Ministerului Educaţiei, urmând să se ia o decizie. De multe ori argumentul principal a fost că tradițional deci prin tradiție anul școlar a început la 15 septembrie și lumea fost obișnuită cu această dată de începere a anului școlar. Acum în spațiul public, de mai mulți ani de zile se precizează că ar fi bine să începem anul școlar la 1 septembrie.Oricum, anul școlar începe la 1 septembrie, cursurile de fapt ar trebui să discutăm despre faptul că la 1 septembrie încep cursurile efectiv. Asta presupune ca la data de 15 august deja să chemăm profesorii, să începem anul școlar. Ne-am suprapune pe actualul an școlar care la 15 august nu s-ar încheia. Anul acesta școlar 2019-2020 se va încheia la 31 august", a spus ministrul Educaţiei, care a adăugat: "La Ministerul Educației nu s-a primit nici măcar o adresă, o notă, legat de această situație a începerii anului școlar mai devreme sau mai târziu din partea patronatelor din turism. Nu am primit o astfel de solicitare până la acest moment. Poate acum, pentru că am pus în dezbatere publică, vor veni să ne prezinte și punctul lor de vedere. Dar până la acest moment vă mărturisesc că nu am primit nicio astfel de solicitare".Sindicatele cer stabilitate."Colegii mei cred că și-ar dori mai multă stabilitate și nu prea multă fluctuație vizavi de structura anului școlar. Sunt foarte multe discuții care se poartă în momentul de față în mediul preuniversitar. S-a susținut revenirea la ceea ce a fost în tradiția poporului român, respectiv împărțirea pe trimestre și alții care susțin actuala structura anului școlar, respectiv pe semestre.Care este cea mai bună decizie, acest lucru va depinde de argumentele cu care poate veni o parte sau alta, un partener sau celălalt. Mai sunt discuții și de data la care ar trebui să înceapă anul școlar.Practic, unii fac confuzii între data la care încep cursurile și data la care începe anul școlar. Anul școlar actual a început pe 1 septembrie și se termină pe 31 august 2020. În momentul în care s-ar dori să înceapă cursurile de la 1 septembrie, asta înseamnă că din start anul școlar va începe la 15 august și nu trebuie uitat că sunt o serie de activități didactice care sunt în plină desfășurare. Discutăm de sesiune a doua de Bac, este imposibil să pregătești și școala pentru începerea noului an școlar și în egală măsură să deservești și aceste activități.Deci toate aceste argumente trebuie analizate și partenerii sociali să înțeleagă care este cea mai bună măsură care se poate adopta în momentul de față. Putem gândi ce va fi peste doi ani sau peste trei ani, lucrurile acestea vor fi analizate, urmează să realizăm până la urmă o nouă lege educație în momentul în care va exista stabilitate din punct de vedere politic și ne dorim acest lucru", a spus Marius Nistor.