Ministrul Educatiei, scrisoare deschisa pentru cadrele didactice: Am incredere in maiestria dumneavoastra de a crea contexte educationale prin orice mijloace de comunicare“

Stimați colegi,



Traversăm cu toții o perioadă plină de provocări într-un context în care sănătatea noastră și a celor din jur este lucrul cel mai de preț de care trebuie să ne îngrijim. Măsura suspendării cursurilor a fost și este una necesară.



În aceste momente, conștientizăm cu toții cât ne lipsește școala, cât de mult ne dorim să ne revedem elevii și colegii. Cu toții vrem, în acest moment, să știm cu certitudine când vom reveni în sala de clasă, însă această certitudine trebuie privită în strânsă legătură cu situația evoluției epidemiei provocate de coronavirus în România, iar decizia pe care Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență o va lua va viza siguranța că niciun elev sau cadru didactic nu va fi infectat în momentul revenirii la cursuri.



Mai mult decât oricând, noi, cadrele didactice trebuie să contribuim la menținerea echilibrului emoțional al elevilor noștri, al părinților și, nu în ultimul rând, al întregii societăți. Continuarea învățării de acasă reprezintă modalitatea prin care putem să fim alături de copiii noștri. Suspendarea cursurilor reprezintă o perioadă în care vom valorifica activitatea pe care am desfășurat-o în sala de clasă, prin modalități de fixare a cunoștințelor și de recapitulare a temelor predate, fără a preda noi cunoștințe și fără a evalua elevii.



Am încredere, dragi colegi, în măiestria dumneavoastră de a crea contexte educaționale prin orice mijloace de comunicare și de a-i motiva pe elevi să rămână conectați la educație. Aceasta presupune păstrarea unui echilibru în tot ceea ce înseamnă acest proces: adaptarea volumului de resurse pe care îl transmitem elevilor, a activităților individuale pe care le solicităm acestora, iar participarea la cursurile online trebuie să fie un moment așteptat de elevi, nu o presiune în plus.



Ministerul Educației și Cercetării a identificat instrumente și resurse digitale, care pot fi utilizate la învățarea de acasă, cea asistată de tehnologie și le-a centralizat în platforma DIGITAL pe educred.ro. Recomand fiecărui cadru didactic să selecteze instrumentele și resursele cele mai adecvate sau să-și creeze propriile resurse.



Suntem conștienți de faptul că sunt elevi și cadre didactice care nu dispun de tehnologie pentru continuarea învățării.



Vă încurajez, stimați colegi, să continuăm și în situațiile acestea învățarea, utilizând manualele din biblioteca școlii, diverse materiale auxiliare de care dispuneți, toate acestea raportate la particularitățile de vârstă ale elevilor.



Pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii examenelor naționale, am realizat, împreună cu Centrul Național de Evaluare și Examinare, un set de cinci resurse de antrenament tip test. Acestea respectă modelul subiectului de examen. Ele au fost publicate în data de 30 martie 2020 pe rocnee.eu/testeantrenament.



În data de 3 aprilie 2020, vor fi postate baremele de evaluare și de notare pe același site. Rolul acestora este de autoevaluare și calibrare a modului în care au fost redactate răspunsurile.



Totodată, în cadrul emisiunilor Teleșcoala vor fi prezentate unele soluții ale acestor resurse de antrenament, cu explicațiile necesare, pentru a înțelege cât mai bine răspunsurile din baremele de evaluare și de notare.



Vă asigur că la nivelul Ministerului Educației și Cercetării se lucrează la scenarii care să compenseze efectele acestei crize, efecte care îi vizează atât pe elevii noștri, cât și pe dumneavoastră, cadrele didactice. Măsurile care vor fi luate vor fi comunicate oficial și vor avea în vedere ca elevii noștri să nu sufere și să nu piardă de pe urma acestei suspendări a cursurilor. În ceea ce privește susținerea examenelor naționale pentru elevi, dar și examenele pe care unele cadre didactice le au de susținut, vă asigur că vom prezenta public variantele la care specialiștii din cadrul ministerului lucrează. Acestea vor fi unele oneste, realiste și transparente, adaptate contextului în care ne aflăm.



Vă mulțumesc pentru tot efortul pe care îl depuneți, vă doresc multă sănătate și aștept momentul, cât mai curând, să revenim în sălile de clasă.