Ministrul Energiei arunca BOMBA in prag de iarna: Transelectrica e INCAPABILA sa asigure caldura pentru o iarna geroasa

Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a declarat vineri, la conferinţa Focus Energetic, că bucureştenii nu vor mai avea probleme cu energia termică, întrucât Elcenul este pregătit pentru furnizarea, iar probleme cu Primăria Capitalei sunt aproape rezolvate.

"Elcenul este pregătit şi nu are nicio problemă în a furniza energia termică pentru bucureşteni şi energia electrică. Informaţiile mele sunt că situaţia este aproape rezolvată, inclusiv cu Primăria Capitalei, că nu vor mai fi probleme vis-a-vis de situaţia juridică a entităţii juridice care va prelua instituţia energiei termice în Bucureşti. În sectorul energetic trebuie făcute investiţii, dacă nu începem un program şi nu avem o gândire strategică de investiţii începând de anul viitor, în noi capacităţi de producţie, să ştiţi că nu o mai putem duce mult cu sistemul în forma actuală", a spus ministrul.

Virgil Popescu a subliniat că Transelectrica ar trebuie să investească în interconectarea cu ţările vecine şi în capacitarea de implementare, întrucât capacitatea de import este de maxim 2000 de MW.

"Capacitatea de interconectare cu ţările vecine, capacitatea de import este limitată la în jur de 2000 de MW, astă mă face pe mine să cred că într-o iarnă friguroasă nu va fi suficient. Cred că am avut un maxim, 1800 şi ceva, am văzut acum câteva zile, o săptămână pe site-ul Transelectrica am avut un import de vreo1800 de MW. Deci în paralel, Transelectrica trebuie să îşi continue programul de investiţii în creşeterea capacităţii de implementare", a declarat acesta.