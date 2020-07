Ministrul Energiei: Fondul Proprietatea vrea sa impiedice Hidroelectrica sa livreze energie populatiei, la preturi mici

Fondul Proprietatea vrea să împiedice Hidroelectrica să livreze energie clienţilor casnici, la preţuri mici, şi vrea să ţină compania captivă marilor furnizori, a scris, joi, pe Facebook, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Interesul românilor primează! Asta se pare că nu înţeleg multe persoane. Le-am solicitat celor de la Hidroelectrica să transmită volumul de investiţii realizat în ultimii ani, când au avut preţuri mari la energia electrică, având în vedere că au folosit această scuză. De aceea, aş adresa o întrebare directorului Hidroelectrica, reprezentanţilor Fondului Proprietatea şi reprezentanţilor statului român în CS al Hidroelectrica: unde este acel volum de investiţii? Să înţeleg ca este bine că nu au făcut investiţii ca să facă profit mare şi să plătească dividende? Complet greşit, acest tip de politică este falimentar pe termen lung, iar interesul statului român şi al românilor este să avem o companie puternică pe termen lung!", a scris Popescu. Ministrul susţine în continuare că Hidroelectrica are o politică greşită de vânzări şi că, de fapt, ar trebui să livreze energia direct populaţiei. "De asemenea, să înţeleg că este bine ce a făcut Hidroelectrica până acum: a vândut ieftin energie la furnizori, pe care aceştia o revând mult mai scump consumatorilor casnici!?! Asta în loc ca Hidroelectrica să o vândă direct, mai ieftin decât o vând furnizorii, dar mai scump decât energia pe care o vinde în acest moment la furnizori?!?! Domnilor de la Fondul Proprietatea, unde vedeţi băieţii deştepţi în cele două scenarii prezentate mai sus? Eu văd aici o politică comercială greşită care trebuie să se schimbe în acest an, în contextul liberalizării preţului la energie electrică începând cu 1 ianuarie 2021. Nu vreau să mă gândesc că vreţi să ţineţi compania captivă unor clienţi mari şi, astfel, împiedicaţi pătrunderea acesteia pe piaţa clienţilor casnici", a precizat oficialul guvernamental. El a reamintit că există posibilitatea votului cumulativ care permite schimbarea întregii conduceri a unei companii la cererea unui acţionar. "Şi de asemenea, atât timp cât voi fi ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri voi exercita calitatea de acţionar în beneficiul românilor şi nu voi permite niciunui acţionar să îmi cenzureze cuvintele!", a mai spus ministrul. Mai departe, el a acuzat Fondul Proprietatea că plăteşte articole în presă pentru a-şi face cunoscut mesajul. La postarea ministrului este ataşat un print screen cu un articol publicat de Hotnews, cu titlul "Pizza e gata, pare bună, dar nu e încă la cuptor. Hidroelectrica şi listarea pe bursă", unde publicaţia precizează că este vorba despre un articol susţinut de Fondul Proprietatea. "Nu pot accepta să primesc lecţii de bună-purtare şi de guvernanţă corporativă în contextul în care un acţionar înţelege să "susţină" (sub ce formă nu reiese clar, dar cel mai probabil financiar) unul sau mai multe articole de presă dedicate companiei la care este acţionar. Nu pot accepta asta din două motive: 1. Dacă tot ce ai de spus este legitim şi corect, de ce trebuie "susţinut" articolul în care-ţi transmiţi mesajul? Şi 2. Ce ne facem cu toţi ceilalţi acţionari care nu-şi permit să "susţină" articole de presă? Ei sunt mai puţini acţionari sau nu au aceleaşi drepturi? Mai uşor cu lecţiile de moralitate, când practica nu te recomandă, asta aş vrea să reţină distinşii domni de la FP", a precizat Popescu. El îşi încheie postarea scriind, cu majuscule, că susţine listarea pe bursă a Hidroelectrica, cu o pondere de 10% sau 15%, acesta fiind unul din obiectivele asumate de el ca ministrul al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. În comunicatul de presă remis, anterior, AGERPRES, Fondul Proprietatea îi atrage atenţia ministrului că legea interzice implicarea directă a statului ca acţionar în conducerea companiei. Declaraţia ministrului Energiei, Virgil Popescu, potrivit căreia Hidroelectrica ar putea furniza energie direct populaţiei la un preţ mult mai mic, reprezintă o încălcare a OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă în companiile de stat, susţine FP. "Este inacceptabil să asistăm la aceleaşi practici care, cu ani în urmă, au condus Hidroelectrica în insolvenţă. Membrii Guvernului ar trebui doar să respecte şi să asigure cadrul legal în care să se desfăşoare în siguranţă operaţiunile de afaceri, fără a interveni în deciziile managementului. România are o istorie cu politicienii care influenţează deciziile de zi cu zi de afaceri ale companiilor de stat, cu consecinţe negative grave asupra rezultatelor financiare ale acestora. Avem încredere că această situaţie nu va deveni un precedent, iar Guvernul va înţelege şi va aplica principiile de guvernanţă corporativă care asigură companiilor un cadru transparent pentru afaceri, astfel încât să rămână eficiente şi profitabile pentru beneficiul economiei şi al tuturor cetăţenilor", a afirmat Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Investments şi Manager de portofoliu al Fondul Proprietatea, citat în comunicat. În urmă cu o săptămână, Virgil Popescu declara, pentru AGERPRES, că Hidroelectrica ar trebui să furnizeze energie direct către populaţie, la preţuri mult mai mici. "Oferta pe care o are Hidroelectrica, cu 255 de lei pe MWh, este o bătaie de joc. E doar pe site, nu o promovează, pentru cine este ea, pentru salariaţii lor? Ei nu se duc către oameni să încheie contracte. Să-şi facă un departament de vânzări cum trebuie! Au doar trei oameni la vânzări. Nu au capacitate de facturare? Să-şi ia un soft!", a susţinut oficialul guvernamental. Potrivit acestuia, pentru Hidroelectrica, livrarea de energie către clienţii casnici ar putea fi un business foarte bun. În plus, preţul mic al Hidroelectrica ar putea duce la ieftinirea întregii pieţe. "De exemplu, ei vând energia către furnizorii clienţilor casnici în prezent cu 140 de lei pe MWh, tarif impus de ANRE. Dar tariful de vânzare către casnic este 255 de lei, deci aproape dublu. Şi pot vinde liniştit cu 200 de lei/MWh, câştigă mai mult decât 140 de lei. Ar trebui să facă o campanie agresivă cu 200 de lei/MWh pe piaţă, câştigă şi ei mai mult decât dacă ar vinde cu 140 de lei unor intermediari şi fac şi presiune pe preţ în jos la toţi ceilalţi. Nu-i bănuiesc că nu-i duce mintea. Sunt comozi sau sunt mână în mână cu furnizorii, să ţină piaţa în sus. Dar aşa nu merge", a mai spus Popescu. Hidroelectrica este cel mai mare şi cel mai ieftin producător de energie din ţară. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Cernat, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)