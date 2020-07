Ministrul Energiei, Virgil Popescu: Romgaz si Hidroelectrica trebuie sa intre pe piata de furnizare catre clientii casnici

Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat ca este dezamagit de companiile de stat Romgaz si Hidroelectrica pentru ca nu intra pe piata de furnizare catre clientii casnici si a avertizat ca va lua masuri in cazul in care nu se va schimba nimic in politica lor comerciala.