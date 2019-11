Ministrul Eonomiei, despre falimentul RADET: Primaria sa vina cu solutii. Termoenergetica nu are licenta pentru distributia de energie termica

Primaria Capitalei ar trebui ca, in cursul zilei de marti, sa vina cu solutii astfel incat Termoenergetica sa dea comenzi pentru preluarea agentului termic, in conditiile in care RADET nu mai exista, insa aceasta companie nu are licenta pentru distributia de energie termica, a afirmat luni ministrul Economiei si Energiei, Virgil Popescu.