Ministrul Eugen Teodorovici - Am aprobat alocarea sumei de 700 milioane de lei in vederea restituirii taxei auto

"Am aprobat o hotărâre de Guvern pentru o alocare din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de 700 milioane de lei în vederea restituirii taxei auto la modul general de către structurile statului. Am făcut un transfer al acestei sume de la Ministerul de Finanţe din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului în Fondul pentru Mediu. S-a aprobat şi o prevedere prin care exceptăm acea obligaţie din Codul fiscal, (...) obligaţia de a face o compensare înainte ca ANAF să restituie taxa auto. Este corect să eliminăm această situaţie, (...) pentru că, la momentul în care statul a încasat aceste sume de la populaţie, a făcut un împrumut foarte simplu şi atunci nu credem că este corect ca restituirea de taxe să întârzie. (...) Am propus şi s-a aprobat azi în Guvern această eliminare a obligaţiei de a compensa aceste sume, tocmai pentru ca acest proces să se desfăşoare şi mai repede, astfel încât, până la finalul lunii mai, sumele disponibile să fie restituite către populaţie", a spus Teodorovici, într-o conferinţă de presă.