Ministrul Finanțelor: 'Este foarte important sa știți in ce sectoare ale economiei au fost alocați mai mulți bani'

Ministrul Finanțelor Florin Cîțu anunță, vineri, pe Facebook ce sectoare ale economiei au primit mai mulți bani în 2020, față de bugetul aprobat inițial.

„Transparență și Profesionalism

Este foarte important să știți în ce sectoare ale economiei au fost alocați mai mulți bani în 2020 față de bugetul aprobat inițial.

Cele mai mari sume, peste un miliard de lei ÎN PLUS fata de bugetul inițial, au fost alocate astfel:

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a primit în plus 3.57 miliarde lei + Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj care a primit în plus 7.2 miliarde lei = 10.77 miliarde lei ÎN PLUS în 2020 pentru susținerea locurilor de muncă.

Ministerul Sănătății a primit în plus 2.38 miliarde lei + Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate care a primit în plus 3.66 miliarde lei = 6.04 miliarde lei ÎN PLUS pentru sănătatea romanilor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a primit ÎN PLUS 3.24 miliarde lei

Investiții.

Au fost alocate în plus 5.91 miliarde lei. După 7 luni deja investițiile publice sunt la un nivel record = 20 miliarde lei. Cea mai mare sumă investită în economie în ultimii 10 ani în aceeași perioadă anului. Și suntem într-o perioada de criza economică fară precedent, dar doar prin investiții putem să evitam prăbușirea economiei și să ne asiguram că vom avea o revenire puternică în 2021.

În plus DOAR la această rectificare bugetară am majorat plafonului de garanții cu 14 mld lei:

- majorarea plafonului Program IMMInvest cu 5 mld, de la 15 mld lei la 20 mld lei - cel mai de succes program destina IMM urilor implementat vreodată în România. HORECA este pe locul 2 în București și pe locul 4 la nivel național în ceea ce privește cererile pentru acest program , în special restaurante.

- plafon garanții măsuri sprijin companii mari Eximbank 4,7 mld - cel mai mare plafon alocat vreodată companiilor mari

- plafon garanții Tarom și Blue Air 0,8 mld lei

- plafon garanții Program IMM Leasing 1,5 mld lei

- plafon garanții Program IMM Factoring 1 mld lei

- plafon garanții vouchere de vacanta (susținere DIRECTA pt domeniul HORECA, în plus față de scutirea de plată a impozitelor pt 150 de zile în 2020 și amânarea depunerii declarațiilor pentru octombrie 2020) și asigurare credit comercial 1 mld lei

Revin cu și mai multe detalii și analize în zilele următoare.

Oricum, TOATE aceste detalii se găsesc în documentele publicate pe site-ul MFP. Sunt informații PUBLICE. aceasta este o precizare pentru socialiștii din Parlamentul României. Trebuie doar un minim efort să citiți (stiu, când nu ești obișnuit cu cititul este un efort mare dar merită, vă promit) informații publice și veți avea toate răspunsurile”, scrie Cîțu pe Facebook.