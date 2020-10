Ministrul Finanțelor: Mai este loc ca dobanzile sa scada, mai este loc ca rezervele minime obligatorii sa scada

România are un atu faţă de multe alte ţări din regiune, fiind loc pentru reducerea dobânzilor şi a rezervelor minime obligatorii, a afirmat joi ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, la B1TV, potrivit Agerpres.

"România are un atu faţă de multe alte ţări din regiune. Mai este loc ca politica monetară să vină, să susţină din spate. Mai este loc ca dobânzile să scadă, mai este loc ca rezervele minime obligatorii să scadă. De acolo putem să mai dăm încă un impuls economiei - politica fiscală care merge, dar nu mai are la fel de mult loc, spaţiu, vor să fie împinse şi de politica monetară. În alte ţări din Uniunea Europeană deja dobânzile sunt la zero şi nu mai este loc sau sunt chiar negative. Aici mai este loc să coborâm dobânda şi să impulsionăm economia şi în perioada următoare", a menţionat Florin Cîţu.

Întrebat care sunt estimările pentru acest final de an, despre "această creştere economică negativă la care ne aşteptăm", ministrul Finanţelor a precizat că se aşteaptă la o revenire în 'V' în trimestrul III.

"Estimările mele sunt în jur de -4% poate plus minus 0,2 în jurul lui 4. Acolo estimez finalul de an. Aşteptăm trimestrul III. Cred că acolo vom vedea ceea ce am spus, revenirea în 'V'. Deci în trimestrul III avem o revenire. (...) Revenirea este certă, nu mai este o problemă. Acum contează pasul următor: cum ajungem la creştere. Toate estimările pe care le-am văzut eu arată că România, anul viitor, va avea o creştere economică de cel puţin 4%, deci va anula pierderea de anul acesta şi vom vedea şi o consolidare fiscală", a mai spus ministrul Finanţelor.

Florin Cîţu a subliniat că România are cea mai mică rată a inflaţiei dintre ţările din estul şi centrul Europei.

"România are cea mai mică rată a inflaţiei dintre ţările din estul şi centrul Europei: mai mică decât în Ungaria, mai mică decât în Polonia, mai mică decât în Cehia. Avem cea mai mică rată a inflaţiei în această guvernare. Rata inflaţiei a scăzut în fiecare lună şi asta a însemnat că dobânzile au scăzut în fiecare lună. Rata inflaţiei va continua să scadă, dobânzile vor continua să scadă. Acesta este atuul României. Mai avem un loc pentru dobânzi să scadă, mai avem loc pentru rezerve să scadă, să injectăm lichiditate în economie", a adăugat ministrul Finanţelor.