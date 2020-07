Ministrul Finantelor: Cifra deficitului la sase luni este mai mica decat cea avuta in program

Execuţia bugetară la şase luni ar putea fi prezentată marţi, dar cifra deficitului este mai mică faţă de cea avută în program, a declarat, luni seara, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu. "Deja în prima parte a anului, în primele şase luni, s-ar putea să avem 300 milioane euro decontaţi deja din această execuţie şi vom prezenta execuţia în zilele următoare, cred că mâine. Şi pot să vă spun că la deficitul bugetar din prima parte a anului jumătate reprezintă bani care au rămas la companii şi cheltuieli cu Covid.(...) Ideea este că aceşti bani vor reveni la buget în lunile următoare. (...) O să prezentăm mâine cifra deficitului. Este mai mică decât cifra pe care am avut-o în program la deficit din mai multe motive. Jumătate din deficit vine din faptul că am luat acele decizii de a amâna plata impozitelor, contribuţii, TVA, sechestre, am ridicat popriri etc", a explicat Cîţu la Realitatea Plus. În urmă cu o lună, ministrul Finanţelor declara că România va înregistra în acest an un deficit bugetar de 6,7% din PIB, iar contracţia economică se va situa la final de an la 2,2% din Produsul Intern Brut. "Economia globală trece astăzi printr-o criză nemaiîntâlnită în care a trebuit să ţinem mai întâi oamenii sănătoşi, dar nici să omorâm economia. A fost o provocare mare pentru acest Guvern. Noi ne uităm la noi, dar lucrurile sunt dificile pentru toate economiile. În SUA se estimează un deficit bugetar de aproape 24% din PIB, în acest an, ca să înţelegeţi dimensiunea crizei. În Europa, zona euro, va fi în jur de 13%, iar în România de 6,7% din PIB. În acest moment şi lucrurile arată ok. Am reuşit, prin măsurile pe care le-am luat, să avem primul trimestru de creştere economică, deci 2,4% din PIB, ceea ce a fost, după Irlanda, cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană. PIB-ul la 6 luni, avem trimestrul 2 care este afectat negativ, şi aici vom avea o contracţie a economiei într-un scenariu care merge pentru final de an spre minus 2,2% din PIB pentru tot anul. România nu va avea o recesiune tehnică, deci nu vom avea două trimestre negative în niciun caz. Vom avea revenirea economiei din trimestrul 3, aşa cum am spus de la început", spunea Cîţu. AGERPRES/(AS-editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Cîţu: Toate companiile de stat vor primi o notificare pentru a respecta OUG 109; trebuie management profesionist * Cîţu: Voi prezenta un document pe care PSD l -a aprobat în şedinţă de Guvern şi în care recunoştea că nu vor creşte pensiile cu 40 % * Cîţu: Până în octombrie, trebuie să avem o echipă ce se va întâlni, săptămânal, cu preşedintele pentru a ne asigura că nu vom pierde din banii europeni