Ministrul Finantelor, Florin Citu - Alocatiile vor fi dublate"

"În aceste condiţii, în care veniturile la buget - datorită faptului că economia a fost închisă - au scăzut, am găsit resurse de a creşte alocaţiile cu 20%. În acelaşi timp (...) au fost alocate resurse suplimentare pentru părinţii care stau acasă cu copiii şi am prelungit această perioadă şi pe perioada vacanţei, de obicei acest lucru nu se întâmpla. Deci au mai fost şi alte ajutoare care au venit în această direcţie. Dar pentru acest an, eu zic că efortul – este un efort de 600 de milioane de lei, această creştere pe ultimele luni ale anului de 20%, bani care nu au fost niciodată în buget pe 2020, pentru că legea a fost aprobată fără surse de finanţare, deci parlamentarii au votat şi au spus: găsiţi resurse, neconstituţional, am găsit resurse pentru o creştere 20%", a afirmat Florin Cîţu, miercuri seară, la Digi 24.