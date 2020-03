Ministrul Finantelor: Nu va exista dobanda la dobanda pentru creditele ipotecare cu rate amanate

Persoanele fizice care au credite ipotecare şi care vor beneficia de amânarea ratelor nu sunt în pericol de a plăti ulterior dobândă la dobândă, a declarat, marţi, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, la Realitatea Plus. "Oamenii trebuie să ştie că pentru creditele ipotecare nu există acea problemă cu dobândă la dobândă. A fost o manipulare ticăloasă din partea oponenţilor noştri, de aceea ne-am simţit obligaţi să venim şi să scriem foarte clar în acea ordonanţă. Specialiştii înţelegeau că nu este vorba de aşa ceva, dar am venit şi am clarificat ordonanţa ca să fie clar pentru toată lumea că nu există acest lucru", a declarat Florin Cîţu. Ministrul Finanţelor a adăugat că normele de aplicare a ordonanţei de urgenţă privind amânarea plăţii ratelor la credite vor fi publicate în prima şedinţă de Guvern, care va avea loc joi sau lunea viitoare. "Am spus de la început că suntem într-o situaţie care pare imposibilă: le cerem oamenilor să stea acasă, dar vrem şi o economie care să funcţioneze. Toate măsurile pe care le-am luat până acum au încercat să rezolve această situaţie complicată şi aşa este şi cu această măsură (amânarea plăţii ratelor pentru persoanele fizice, n.r.). În primul rând, vrem să îi ajutăm pe toţi românii care au fost afectaţi direct sau indirect de această criză care a venit, este o criză de sănătate care se transformă într-o criză economică. Şi acesta este principiul care a stat la baza ordonanţei de urgenţă pentru amânarea ratelor. Nimeni nu ştie cât o să dureze această situaţie, de aceea am mers pe o perioadă cam lungă, de 9 luni de zile, dar niciun efort nu este prea mare atunci când este vorba de sănătatea cetăţenilor. Cine poate să acceseze această facilitate? Bineînţeles, cei care au fost afectaţi direct sau indirect de perioada aceasta de criză. În normele care vor fi publicate joi şi vor fi adoptate în şedinţa de Guvern vor apărea criteriile clare şi specifice pentru fiecare persoană în parte. (...) Acum lucrăm la rectificarea bugetară. Nu ştiu dacă intră în şedinţa de Guvern de joi, dacă nu, atunci cu siguranţă în şedinţa de Guvern de luni o să fie aprobată", a declarat Florin Cîţu. Ordonanţa referitoare la suspendarea rambursării ratelor a fost publicată luni seara în Monitorul Oficial. Potrivit actului normativ, obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă de până la nouă luni, dar nu mai mult 31 decembrie 2020. Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depăşită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată. Facilitatea poate fi acordată pentru creditele care nu înregistrează restanţe la data instituirii stării de urgenţă sau pentru debitorii care au efectuat plata acestor restanţe până la data solicitării suspendării ratelor. Măsura prevăzută se acordă exclusiv debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID - 19, conform normelor de aplicare a ordonanţei. Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens în format letric sau prin poşta electronică cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei. În cazul în care debitorul nu poate transmite cererea prin unul dintre cele două mijloace acesta o poate formula pe cale orală, prin telefon, situaţie în care creditorul are obligaţia înregistrării convorbirii. Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare. Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contactul de credit. La această creanţă dobânda este zero şi plata către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare. AGERPRES/(AS - autor: George Coman; editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)