Ministrul Finantelor Publice propune ca pensionarii sa primeasca in avans un procent din cresterea pensiei prevazuta pentru 2021

Eugen Teodorovici a declarat duminica, la intalnirea cu pensionarii din PSD, ca propune ca pensionarii sa primeasca acum un procent din suma care li se va cuveni la cresterea pensiei in 2021. "E provocare pe care eu am sa o ridic aici. Pensionarii in general asteapta o recalculare. Poate spunem: aceasta grupa de pensii, pana la.... ar avea o majorare de aproximativ X la suta, cealalta grupa, un alt nivel de majorare. Atunci putem aplica o suma forfetara. Trebuie sa ii dau acestui domn pensionar 300 de lei. Nu stiu daca e suma de 300 de lei corecta, dar nu astept pana in 2021, ii dau astazi 150 de lei, deci un procent din suma care anticipez a fi data in 2021 si o dam astazi. In 2021, can ...