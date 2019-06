Ministrul Fondurilor Europene: Comisia Europeana a propus o alocare marita cu 8% pentru Romania pentru viitorul exercitiu financiar

Roxana Manzatu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania ar putea beneficia de o suma mai mare de la Uniunea Europeana pentru viitoarea perioada de programare 2021-2027, adica peste 30 de niliarde de euro, anunta ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, prezenta la Bruxelles, la o intalnire cu presa din Romania. Suma se afla in curs, de negociere, a precizat ministrul. Una dintre prioritati va fi investitia in sistemul medical. Iesenii vor putea sa infiinteze ferme de familie cu fonduri europene "Comisia Europeana a propus o alocare marita cu 8% pentru Romania. Acum ea este inca in negociere, negociere care, speram, sa pastreze aceleasi cifre mai mari pentru Romania, buget marit pentru Romania - 30 de miliarde de euro pe zona de coeziune ...