Ministrul Fondurilor Europene: 'Doar un primar care ignora nevoile cetatenilor sai nu acceseaza fondurile europene pe care țara le are la dispozitie'

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a verificat în Alba stadiul implementării proiectelor europene, judeţ care implementează 172 de proiecte europene în valoare totală de 2,1 miliarde de lei, ocazie cu care oficialul a declarat că numai un primar care ignoră nevoile cetăţenilor săi nu accesează fondurile europene pe care România le are la dispoziţie.

„Avem resurse financiare, am creat cu sprijinul Guvernului un cadru legislativ flexibil, am luat măsuri de debirocratizare şi de transparentizare, fac cel puţin o deplasare pe săptămână în comune şi la agenţi economici pentru a le explica personal oportunitatea pe care o avem. Am creat deci toate premisele promise la preluarea mandatului, în noiembrie 2019. De acum, doar un primar care ignoră nevoile cetăţenilor săi nu accesează fondurile europene pe care România le are la dispoziţie!”, a declarat ministrul Marcel Boloş cu ocazia întâlnirii cu reprezentanţii autorităţilor publice locale din judeţul Alba, potrivit news.ro.

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a continut în judeţul Alba turneul de verificare a stadiului implementării proiectelor europene în demersul de a găsi soluţii concrete pentru deblocarea acestora.

Delegaţia Ministerului Fondurilor Europene a discutat despre pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Alba, inclusiv despre posibilitatea reabilitării şi extinderii acestor sisteme în judeţ. De pe urma acestui proiect vor beneficia de apă potabilă 106.494 persoane şi 23.248 de canalizare, adică aproximativ o treime din populaţia judeţului.

”De asemenea, s-a discutat despre Autostrada Sebeş-Turda A10, reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, o componentă a coridorului Pan-european IV care asigură circulaţia trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsoanele Sighişoara-Coşlariu-Faza II şi Simeria-Coşlariu - Faza II, precum şi despre realizarea unui posibil centru de Transfer Intermodal Sebeş în perioada de programare 2021-2027”, informează ministerul.

Din program a făcut parte şi vizita la Ciugud, comună care nu a fost vizitată până acum de un ministru al fondurilor europene. Astfel, localitatea devine a doua din judeţul Alba cadastrată integral cu ajutorul fondurilor europene prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020. Drept urmare, proprietarii a circa 14.000 de imobile din comuna devenită deja model de bune practici pentru absorbţia banilor europeni, primesc noile cărţi funciare gratuit prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF), derulat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).

”Guvernul României a alocat 1,5 miliarde de euro pentru digitalizare, acesta fiind unul dintre obiectivele de politică naţională în contextul în care Comisia Europeană condiţionează chiar finanţarea ieşirii din criza economică şi sanitară de reuşita implementării digitalizării. De aceea Ministerul Fondurilor Europene a propus spre adoptare în Guvern Ordonanţa 'Adio hârtii!' prin care de la 1 iunie se renunţă la documentele în format tipărit în relaţia cu beneficiarii”, a explicat ministrul Marcel Boloş.

De la reţele inteligente de iluminat public şi sisteme de colectare selectivă a deşeurilor, până la reţele digitalizate de apă ce cresc nivelul de trai al cetăţenilor, toate acestea vor fi în sarcina autorităţilor locale în viitoarea perioadă de programare, inclusiv la nivelul comunelor.

„Este necesar ca autorităţile locale să înţeleagă rolul pe care îl au în accesarea finanţărilor europene în contextul digitalizării. Sau, mai bine spus, şansa pe care o au!”, spune oficialul.

Tot în judeţul Alba, oficialii MFE au vizitat compania IPEC SA, furnizor pentru 1% din piaţa mondială de ceramică. Principalele teme de discuţie au vizat sprijinirea dezvoltării învăţământului dual tehnic, susţinerea sectorului de cercetare cu sprijinul fondurilor europene, dar şi susţinerea mediului de afaceri prin fonduri nerambursabile.

Ultima oprire a delegaţiei MFE a fost la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Alba Iulia, acolo unde a început deja distribuirea în judeţ a pachetelor cu produse de igienă şi alimente finanţate prin intermediul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD). Numărul beneficiarilor de pachete cu produse de igienă şi alimente se ridică la 17.660 de persoane în judeţul Alba.

În judeţul Alba sunt implementate 172 de proiecte finanţate din fonduri europene, cele mai multe (107) fiind finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional (POR). Prin intermediul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) sunt finanţate 47 proiecte, Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) are 13 proiecte şi Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), 5 proiecte. Valoarea totală este de 2,1 miliarde lei, dintre care 1,5 miliarde lei fonduri europene. Valoarea sumelor plătite deja beneficiarilor proiectelor se ridică la 361 miliarde lei.